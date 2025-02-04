Иностранец растлил 11-летнюю девочку в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском округе 35-летний иностранный гражданин надругался над 11-летней девочкой. Ему предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

По данным следствия, инцидент произошел в городе Ликино-Дулево. С декабря 2024 года по январь 2025 года иностранец в одной из квартир совершил в отношении малолетней противоправные действия.

Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следствие ходатайствовало об аресте иностранца. Суд удовлетворил ходатайство и направил обвиняемого в СИЗО.

Ранее в Орехово-Зуеве были предъявлены обвинения 34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на девочек в Подмосковье. Мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности двух детей.