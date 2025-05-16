Иностранец неожиданно умер в миграционном центре в Новой Москве

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Мигрант умер от сердечной недостаточности в Новой Москве

Утром в пятницу иностранцу стало плохо возле Многофункционального миграционного центра в Сахарово в Новой Москве. Он умер прямо там, сообщает Baza .

Мигрант стоял в очереди перед открытием центра. По словам очевидцев, внезапно ему стало плохо.

Мужчине попытались оказать первую помощь прямо там. Затем на место прибыла скорая помощь.

Медики провели реанимационные действия. Однако спасти мигранта не удалось, он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее пьяный мигрант помочился на Вечный огонь в Туле. Иностранца задержали, на него завели уголовное дело.