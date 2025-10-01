Хозяин дома, разрушенного дочерью Цапка, хочет судиться с его семьей

Хозяин разрушенного частного дома в Ростовской области, в которых въехала дочь главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка Анастасия, хочет судиться с его семьей, так как его не устроила сумма предлагаемой компенсации, сообщает Baza .

Ранее дочь главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка на Mercedes-Benz влетела в частный дом в Ростовской области. Предположительно, «золотая молодежь» в салоне элитного авто была под наркотиками.

Мужчина отказался от помощи местной администрации, которая хотела помочь восстановить дом. Он заявил, что пока заморозит все как есть, проведет экспертизу, а затем пойдет в суд, чтобы стрясти с Цапков полную компенсацию.

После ДТП на переговоры с пенсионером приезжала вдова Цапка Анжела-Мария, но решить вопрос с компенсацией на месте ей не удалось.

В ближайшее время суд будет рассматривать дело Анастасии Цапок. За аварию ей грозит штраф и лишение водительских прав до 2 лет. Сейчас девушка не отвечает на звонки и не комментирует произошедшее.

