Стало известно о попытке жены Цапка «замять» пьяное ДТП дочери

Супруга главаря цапковской ОПГ Сергея Цапка Анжела-Мария пыталась урегулировать ситуацию с ДТП, в котором ее пьяная дочь Анастасия влетела на Mercedes в частный дом под Ростовом, утверждает SHOT со ссылкой на хозяина жилья Николая. По словам 63-летнего мужчины, виновница аварии даже не извинилась перед ним, хотя ее мать сперва предлагала оплатить ущерб, но позже перестала выходить на связь.

Николай заявил, что находился в своем частном доме, когда 25-летняя Анастасия протаранила его стену на машине. Никто не пострадал, но две комнаты жилья были полностью уничтожены, также пострадала мебель и техника. Мужчина утверждает, что после ДТП наследница Цапков не звонила ему и не просила прощения, однако ее мать приезжала на место аварии и обещала, что возместит последствия от аварии.

На следующий день, когда Николай установил примерный ущерб с помощью специалистов, он вновь встретился с Анжелой-Марией. По его словам, в этот раз женщина изменила свою позицию — она пообещала «подумать» о дальнейших действиях, но после этого перестала выходить на связь.

По данным СМИ, в момент столкновения с домом Анастасия ехала со скоростью 136 км/ч. Утверждалось также, что во время ДТП с Цапок находился молодой человек, называвший себя «сыном прокурора».

В отношении дочери покойного Цапка составили административный протокол, ей грозит лишение водительских прав.

