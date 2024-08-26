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Хоценко: семь человек госпитализированы после пожара на Омском НПЗ

Семь человек госпитализировали в результате пожара на нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ», сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале .

«Все доставлены в БСМП-1», — добавил Хоценко.

Пожарные продолжают работать на заводе. Также на месте происшествия находится министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

По словам Хоценко, доктора оказывают необходимую помощь каждому пострадавшему. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Мощный взрыв произошел на нефтезаводе «Газпромнефть-ОНПЗ» в Омской области. Предварительно, произошел сильных хлопок и пожар на установке АВТ-11. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м.

Житель Омска рассказал, что в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в близлежащем доме затряслись двери и балконы. По его словам, сначала раздался громкий шум, а затем возникло чувство, будто что-то упало на крышу дома.