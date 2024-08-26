Baza: площадь пожара на Омском НПЗ достигла 1 тыс кв м
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На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, два человека пострадали, сообщает Baza.
Очевидцы сообщили, что перед пожаром произошел громкий хлопок: затряслись дома и задрожали окна. Его было слышно в нескольких районах города.
По предварительным данным, на предприятии взорвалась установка АВТ-11. Она предназначена для разделения нефти на фракции и последующей их переработки.
Сейчас из установки идет огонь. Площадь пожара — 1 тыс. кв. м.
В результате ЧП два человека пострадали. Одного из них госпитализировали.