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Baza: площадь пожара на Омском НПЗ достигла 1 тыс кв м

На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, два человека пострадали, сообщает Baza .

Очевидцы сообщили, что перед пожаром произошел громкий хлопок: затряслись дома и задрожали окна. Его было слышно в нескольких районах города.

По предварительным данным, на предприятии взорвалась установка АВТ-11. Она предназначена для разделения нефти на фракции и последующей их переработки.

Сейчас из установки идет огонь. Площадь пожара — 1 тыс. кв. м.

В результате ЧП два человека пострадали. Одного из них госпитализировали.