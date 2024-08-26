Как это было: житель Омска рассказал, как ощущался взрыв на нефтезаводе

При взрыве на нефтезаводе в Омске в соседнем доме затряслись двери и балконы

Житель Омска рассказал, что в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в близлежащем доме затряслись двери и балконы. Очевидец отметил, что к месту происшествия направлялись машины скорой помощи и пожарные автомобили. По его словам, сначала раздался громкий шум, а затем возникло чувство, будто что-то упало на крышу дома, сообщает «NEWS.ru» .

«Был звук, будто на крышу дома что-то упало и удар сильный случился, и началось землетрясение», — поделился омич.

Очевидец отметил, что тряслось все: от стакана на столе и штор до двери и балкона. По его словам, это действительно был взрыв, а не просто пожар. Омич заметил, как скорые и пожарные ехали в сторону нефтезавода.

«Говорят, одна тысяча квадратных метров горит», — подчеркнул житель Омска.

Сегодня, 26 августа, на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, на установке АВТ-11 произошел сильный хлопок, за которым последовало возгорание. Предполагается, что в результате ЧП два человека получили травмы, и им была оказана помощь на месте происшествия.