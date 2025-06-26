«Хотели попить пивка»: киргиз дважды изнасиловал 22-летнюю девушку

20-летнего гражданина Республики Кыргызстан, незаконно находящегося в России, обвинили в изнасиловании девушки. Он дважды надругался над жертвой в лесу Новосибирска, сообщает группа судов общей юрисдикции Новосибирской области в «ВКонтакте» .

Девушка приехала в гости к подруге из Барнаула, затем они направились отдыхать в бар «Республика». Ночью они вышли из заведения и попытались вызвать такси. К ним подошел мужчина, который предложил подвезти и пообщаться в машине. Подруги согласились на предложение незнакомца.

Компания купила алкоголь в другом баре, где к ним на машине присоединился друг мужчины. Вчетвером они поехали в лес, где выпивали и веселились. В какой-то момент одна из девушек уехала с другом мужчины и пара осталась вдвоем.

По словам девушки, мигрант изнасиловал ее, угрожая ножом. Обвиняемый признался, что половых актов было два, но «все произошло по обоюдному согласию». В итоге против молодого человека возбудили дело по п. «б», ч. 2, ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и поместили в СИЗО.

Ранее в Новосибирской области задержали 47-летнего мигранта, которого подозревают в попытке изнасилования 17-летней девушки. Инцидент произошел вечером 20 июня в городе Обь.