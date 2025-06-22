В Новосибирске задержали мигранта за попытку изнасиловать 17-летнюю девушку

В Новосибирской области задержали 47-летнего мигранта, которого подозревают в попытке изнасилования 17-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, инцидент произошел вечером 20 июня в городе Обь. Мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в автомобиле.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мигранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение для дальнейшего избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе новосибирского управления ведомства Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.