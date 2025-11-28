Хотела подстроить естественную смерть: москвичка заказала мужа за 5 млн рублей

В столице 69-летняя женщина заказала убийство своего супруга за 5 млн рублей. Во время бракоразводного процесса между ними случилась ссора, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пожилая москвичка не захотела делить совместно нажитое имущество. Она попросила у знакомого собрать информацию о муже, а затем убить его.

Женщина рассказала о состоянии здоровья супруга и его недугах. Затем она попросила отравить мужчину ядовитым веществом, но так, чтобы его воздействие на организм не было обнаружено и казалось, что смерть наступила по естественным причинам.

Мужчина, у которого москвичка попросила убить супруга, сообщил об этом правоохранителям. Во время оперативно-разыскных мероприятий под контролем силовиков он получил аванс в размере 1 млн рублей.

Через некоторое время «киллер» сказал злоумышленнице, что убил ее супруга. В качестве доказательства предоставил снимок якобы погибшего от отравления мужчины, лежащего в морге.

Пенсионерку задержали во время передачи оставшейся части денег в размере 4 млн рублей. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства, из корыстных побуждений, по найму). Женщина взята под стражу.

