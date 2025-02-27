Хотел секса: учитель ОБЖ месяц пытался соблазнить 14-летнюю школьницу из Башкирии

Учителя ОБЖ из Башкирии обвиняют в насилии над 14-летней ученицей

В Башкирии арестовали преподавателя ОБЖ одной из гимназий, который долгое время домогался 14-летней ученицы, сообщает Telegram-канал «Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии» .

Инцидент произошел около месяца назад в Кумертау. Учитель предпринял попытку соблазнить несовершеннолетнюю и лез к подростку целоваться. Девочка рассказала о случившемся родителям, которые обратились к администрации гимназии и сотрудникам полиции.

Преподаватель уволился из учебного заведения, однако вскоре был задержан правоохранительными органами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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