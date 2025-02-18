70-летнего маньяка поймали за совращением 9-летней девочки

Мужчина подкараулил школьницу, возвращавшуюся с уроков, возле одного из домов. Сначала пожилой злоумышленник предложил девочке купить мороженое. Он спросил ее тихо — прошептал на ухо, но ребенок испугался и побежал к дому.

Когда школьница зашла в подъезд, то извращенец успел забежать тоже. На первом этаже около лифта он схватил ребенка за рюкзак, развернул к себе, а когда девочка начала кричать, то закрыл ей рот рукой. На втором этаже в это время кто-то выходил из квартиры, злоумышленник услышал скрипнувшую дверь и убежал.

Девочка быстрее помчалась домой, где рассказала обо всем маме. Ребенок был сильно напуган, постоянно плакал и кричал, что к ней пристал «страшный дедушка». Школьника смогла описать внешность извращенца со всеми подробностями.

Мама пострадавшей сообщила обо всем в полицию.

Тем же вечером подозреваемого в преступлении задержали — им оказался известный силовикам педофил-рецидивист. Первое преступление он совершил в 1973 году, отсидел, но был освобожден досрочно. Затем на его счету были десятки нападений на детей для развратных действий и насилия. Он признавался, что при виде ребенка у него как будто случается приступ, и предполагал, что болен и нуждается в лечении.

Также извращенец помнил всех своих жертв. На свободу мужчина вышел из тюрьмы год назад, его последний срок длился 20 лет.