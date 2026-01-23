«Хочу помассировать тебе ножки»: украинец-извращенец 4-й год преследует москвичку

57-летний украинец четвертый год не дает прохода жительнице Москвы. Он называет себя «настоящим хохлом», озвучивает свои сексуальные фантазии и даже проник в квартиру девушки, чтобы побриться ее станком, сообщает Mash .

Татьяна познакомилась с Олегом в 2022 году. Мужчина заявил, что он военный в отставке. В ходе общения он кичился своей национальностью и называл себя «настоящим хохлом».

На Татьяну это не произвело впечатления, вскоре она пожелала прекратить общение, но поклонник оказался настойчивым. Он уже четвертый год преследует женщину, несмотря на отказы. На днях, когда москвичка забыла запереть дверь, он даже проник в ее квартиру.

Женщина, придя домой, обнаружила украинца в ванной — он брил ноги ее станком. Также мужчина каждый день караулит ее в подъезде, а еще озвучивает свои сексуальная желания. Например, однажды он заявил, что хочет «помассировать ножки» своей возлюбленной.

Татьяна несколько обращалась в полицию, но заявление приняли только недавно, когда поклонник перешел все грани.

Ранее во Владивостоке задержали 23-летнего мигранта, который отправлял школьнице порно и секс-сообщения, а также предлагал жить с ним вместе.

