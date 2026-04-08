«Хочет, чтобы его наказали»: подросток-убийца отказывается от адвоката

17-летний подросток, который накануне нанес смертельные ножевые ранения учителю одной из школ Добрянки, отказывается от защиты. Он не хочет общаться с адвокатом, но идет на контакт со следователями, сообщает 59.RU . Его заключили под стражу, заявили в суде.

По словам адвоката подростка, которого ему назначило государство, у девятиклассника и учителя был конфликт. Педагог постоянно говорила, что школьник не получит аттестат, якобы он никчемный и в жизни парня не будет ничего хорошего.

«Накипело, видимо. Он просто не увидел для себя иного выхода. Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание, он хочет, чтобы его наказали», — рассказала адвокат Елена Балуева.

По словам матери обвиняемого, его постоянно мучали головные боли. Часто после возвращения из школы подросток сразу ложился спать. Семья возила его лечиться в Пермь. Из-за болей он перестал успевать в учебе, поэтому мать решила оставить сына на повторное обучение.

«Дома никакой агрессии, никаких негативных проявлений. Наркотики не употребляет, семья полноценная. Работают и мама, и папа», — добавила адвокат.

Нападение на учителя произошло 7 апреля. Девятиклассник нанес ей несколько ударов ножом прямо на крыльце школы. Педагог скончалась в больнице. Школьнику готовятся избрать меру пресечения.

Ранее одноклассники подростка рассказывали, что парень отличался странным поведением и угрозами, родители учеников обращались в полицию. Задержанного остерегались другие школьники, так как он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

