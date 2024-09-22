Организация «Хезболлах» обстреляла Хайфу ракетами с территории Ливана

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Израильское ТВ: на улицах Хайфы горят машины после ракетного удара «Хезболлы»

Организация «Хезболлах» атаковала Израиль с территории Ливана. Ракеты достигли целей, в городе Хайфа в районе Кирьят-Бялике, зафиксировано горение гражданских машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал местного телевидения.

В СМИ появилось видео прилета ракет по городу. На нем горят две машины. От них исходит черный дым.

Организация «Хезболлах» с ночи обстреливает территорию Израиля. Тревога, сигнализирующая о ракетной атаке, работала минимум 11 раз. Ливан запустил, как минимум, 100 боеприпасов.

Ранее Израиль атаковал Бейрут. Тогда погибло 16 членов «Хезболлы».