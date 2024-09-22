«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по Израилю

сегодня в 03:18

Ливанский группировка «Хезболла» выпустила более 100 ракет по территории Израиля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Al Jazeera.

В сети были опубликованы кадры, на которых запечатлены залпы и слышны звуки сирены воздушной тревоги к югу от Хайфы, в Назарете, Афуле и Мигдал-Хемеке. По большинству целей сработали средства израильской ПВО.

В нескольких районах зафиксировали падение снарядов.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти 16 членов движения «Хезболлах» в результате удара по пригороду Бейрута.