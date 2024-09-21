Армия Израиля заявила о смерти 16 членов «Хезболлы» при ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти 16 членов движения «Хезболлах» в результате удара по пригороду Бейрута, сообщает РИА Новости .

Авианалет был совершен в пятницу. По данным ЦАХАЛ, в ходе удара были убиты 15 членов «Хезболлы», включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.

Помимо этого, был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Он также был командующим подразделением Радван. Члены движения в момент удара Израиля проводили встречу.

Известно, что Акиля разыскивали власти США. За информацию о нем было установлено вознаграждение в размере 7 млн долларов. Американские спецслужбы считают, что он был одним из организаторов подрыва штаба морской пехоты США в Бейруте в октябре 1983 года.

В ЦАХАЛ назвали мужчину и его сподвижников отвечающим за сотни террористических операций против Израиля.