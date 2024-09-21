«Хезболлах» подтвердило гибель своего командующего спецоперациями

«Хезболлах»: Ибрагим Акиль убит в результате израильского авиауадара
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Командующий спецоперациями «Хезболлах» Ибрагим Акиль убит в ходе авианалета Израиля на Бейрут в Ливане, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

«Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни», — цитирует агентство заявление движения.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла точечный авиаудар по южному Бейруту, где находились пункты командования «Хезболлах».

Ранее в ЦАХАЛ заявили об атаке на пусковые ракетные установки движения.