«Хезболлах» подтвердило гибель своего командующего спецоперациями
«Хезболлах»: Ибрагим Акиль убит в результате израильского авиауадара
Командующий спецоперациями «Хезболлах» Ибрагим Акиль убит в ходе авианалета Израиля на Бейрут в Ливане, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление движения.
«Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни», — цитирует агентство заявление движения.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла точечный авиаудар по южному Бейруту, где находились пункты командования «Хезболлах».
Ранее в ЦАХАЛ заявили об атаке на пусковые ракетные установки движения.