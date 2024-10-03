«Хезболла» выпустила 230 снарядов по территории Израиля

сегодня в 23:59

Армия обороны Израиля заявила, что «Хезболла» выпустила около 230 снарядов по израильской территории за сутки, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«По данным на 23.00 террористическая организация „Хезболлах“ выпустила около 230 снарядов из Ливана по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждут серьезные столкновения в Ливане. Он отметил, что, в отличие от сектора Газа Ливан — это суверенное государство, обладающее своей армией и боевым крылом «Хезболлы».

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что страна завершила ракетный удар по территории Израиля.