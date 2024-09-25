«Хезболла» подтвердила смерть командира Кубейси во время атаки Израиля

Армия Израиля атаковала пригород ливанской столицы, Бейрута. Во время удара погиб один из командиров шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси, сообщает « Царьград ».

Ранее об уничтожении высокопоставленного военного заявляла израильская армия. В ЦАХАЛ также отмечали, что во время бомбардировки рядом с Кубейси были и другие члены «Хезболлы».

Погибший военачальник руководил ракетными войсками движения. По Кубейси был нанесен удар израильскими истребителями.

Ранее «Хезболла» ударила ракетами по израильскому военному аэродрому Мегиддо. Также была атакована авиационная база ВВС Рамат-Давид.