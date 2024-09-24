«Хезболла» ударила ракетами по израильскому военному аэродрому
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Шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому военному аэродрому Мегиддо и авиабазе ВВС Рамат-Давид, сообщает Газета.ru.
Как уточнил ливанский телеканал «Аль-Манар», оба объекта находятся на севере Израиля. Аэродром расположен в 50 км от границы с Ливаном.
Атаку на аэродром Мегиддо шииты провели, используя ракеты «Фади-1» и «Фади-2».
Операция проведена между 02:40 и 03:10 по московскому времени. ЦАХАЛ отметил, что в это время звучали три сигнала тревоги.
23 сентября израильский министр обороны Йоав Галант объявил, что началась атака на Ливан. Целью ЦАХАЛ названа военная инфраструктура «Хезболлы», среди которой и склады с оружием. Тогда же армия сообщила, что поразила 1,1 тыс. объектов противника. Операцию Израиль начал после того, как 17 и 18 сентября юге Ливана произошли взрывы пейджеров и раций, в которых были вмонтированы взрывные устройства.