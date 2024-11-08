Гуф сломал электронный браслет, кричал и матерился во время ломки в рехабе
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перекусил провода электронного браслета, когда у него произошла ломка в реабилитационном центре. После этого он совершил еще несколько странных поступков, сообщает Mash.
После повреждения электронного браслета Гуф нанес на окна различные нецензурные надписи. Одна из них была призывом «все уничтожить».
Прошло несколько дней. Гуф принес извинения за крики и поведение в период ломки. Также музыкант попросил прощения у медсестер, которые регулярно ходили к нему в палату из-за нажатия тревожной кнопки.
Ранее стало известно, что у Долматова наблюдаются галлюцинации во время нахождения в реабилитационном центре. Музыкант думает, что он попал в тюрьму, а не на лечение. Однако адвокат Гуфа опроверг слухи о галлюцинациях.