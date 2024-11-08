Гуф сломал электронный браслет, кричал и матерился во время ломки в рехабе

Mash: Гуф перегрыз провода для электронного браслета во время ломки

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) перекусил провода электронного браслета, когда у него произошла ломка в реабилитационном центре. После этого он совершил еще несколько странных поступков, сообщает Mash .

После повреждения электронного браслета Гуф нанес на окна различные нецензурные надписи. Одна из них была призывом «все уничтожить».

Прошло несколько дней. Гуф принес извинения за крики и поведение в период ломки. Также музыкант попросил прощения у медсестер, которые регулярно ходили к нему в палату из-за нажатия тревожной кнопки.

Ранее стало известно, что у Долматова наблюдаются галлюцинации во время нахождения в реабилитационном центре. Музыкант думает, что он попал в тюрьму, а не на лечение. Однако адвокат Гуфа опроверг слухи о галлюцинациях.