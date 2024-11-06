Адвокат Гуфа прокомментировал слухи о галлюцинациях у рэпера

Звездный адвокат Сергей Жорин опроверг слухи о галлюцинациях у популярного рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова), который проходит лечение в наркологической клинике, сообщает «Пятый канал» .

«Алексей проходит лечение, это правда, но слухи о галлюцинациях и ломках не соответствуют действительности», — заявил Жорин.

Ранее Mash сообщал, что у находящегося в рехабе рэпера Гуфа якобы появились мощные галлюцинации. Долматов думает, что помещен в тюрьму, а не в лечебное учреждение.

В конце октября После «посиделок» в бане в отношении звезды экс-группы CENTR возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Гуф избил сотрудника полиции и отнял его смартфон.