Губернатор Гусев: обломки БПЛА повредили промышленное предприятие в Воронеже

Утром в Воронежской области сбили пять вражеских беспилотников. При падении обломков в Воронеже повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Он уточнил, что возгорания не произошло. Еще несколько БПЛА сбили в районах области, разрушений не зафиксировали.

Гусев напомнил, что гражданам запрещается приближаться к фрагментам дронов. При обнаружении объекта нужно позвонить по телефону 112.

Глава региона сообщил, что в Воронежской области снова объявили опасность атаки БПЛА. Он уверил, что российские силы ПВО готовы к работе.

10 ноября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре России. В результате пострадали пять человек. В этот раз целью было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.