Губернатор Гладков: мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Шебекине
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Солдаты ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Из-за попадания снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил сильные ранения. От них он погиб на месте.
Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно вручил орден Пирогова работницам белгородской скорой помощи Ольге Любимовой и Марине Паровышник. Они работали на «Станции скорой медицинской помощи Белгордской области».