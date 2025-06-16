Губернатор Гладков: мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Шебекине

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Солдаты ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Из-за попадания снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил сильные ранения. От них он погиб на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно вручил орден Пирогова работницам белгородской скорой помощи Ольге Любимовой и Марине Паровышник. Они работали на «Станции скорой медицинской помощи Белгордской области».