Путин посмертно вручил орден Пирогова 2 работницам белгородской скорой помощи
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Президент РФ Владимир Путин посмертно вручил орден Пирогова работницам белгородской скорой помощи Ольге Любимовой и Марине Паровышник. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Любимова была фельдшером Разуменского поста скорой помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного госучреждения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Паровышник работала там же.
Обе женщины погибли.
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