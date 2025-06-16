Путин посмертно вручил орден Пирогова 2 работницам белгородской скорой помощи

Любимова была фельдшером Разуменского поста скорой помощи Южной подстанции скорой медицинской помощи областного госучреждения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Паровышник работала там же.

Обе женщины погибли.

Ранее российская разведчица-нелегал Анна Дульцева, которую до этого задержали в Словении, рассказала, что расплакалась, когда в начале 2024 года ей сообщили о награждении орденом Мужества. На тот момент они с супругом находились в тюрьме.