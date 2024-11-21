Губернатор Бабушкин показал фото дронов, атаковавших Астраханскую область

сегодня в 14:12

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале показал фото украинских дронов, которые атаковали регион в четверг утром.

По словам губернатора, часть беспилотников была подавлена РЭБом и ликвидирована. Остальные были сбиты средствами ПВО. Работу системы могли слышать жители области.

Бабушкин добавил, что все службы отработали в штатном режиме. Так, при падении одного дрона произошел пожар. Его оперативно потушили специалисты МЧС РФ.

В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. Разрушений гражданской инфраструктуры также нет.

В четверг над Ахтубинском Астраханской области сбили два украинских беспилотника. Предварительно, это модель под названием «Бобер».