В небе над Астраханской областью сбили 2 украинских «Бобра»

сегодня в 11:18

В небе над Ахтубинском Астраханской области система ПВО ликвидировала два украинских беспилотника. Предварительно, это модель под названием «Бобер», сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, один из БПЛА пролетает прямо над жилыми домами. Дальность полета «Бобров» — 800–1000 км.

Власти региона посоветовали местным жителям не покидать свои дома. Школы и детские сады не эвакуировали.

Ранее после падения беспилотника начался пожар на территории промышленного объекта в Константиновском районе Ростовской области. Сотрудники городских служб быстро выехали на место пожара.