Грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом в Карелии

В Карелии грузовой поезд столкнулся с выехавшим на пути снегоходом, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне Сяньга — Эссойла Октябрьской железной дороги. Водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому произошло столкновение.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия водитель пустого бензовоза выехал на железнодорожный переезд перед пассажирским поездом № 21, движущемся из Ульяновска в Москву.

