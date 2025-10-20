Грузовой Boeing 777 упал в море, выкатившись за пределы полосы в Гонконге

Грузовой самолет Boeing 777 упал в море, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в Гонконге, сообщает RT со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что самолет столкнулся с авто наземных служб аэропорта.

В результате происшествия погиб один из работников, находившихся в машине. Второй находится в больнице. На борту находились 4 члена экипажа самолета, они не пострадали.

Ранее лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737 MAX разбилось вдребезги прямо во время полета.

