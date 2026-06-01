сегодня в 15:47

Грузовик с говном опрокинулся на золотую BMW в Ленинградской области

Грузовик с навозом опрокинулся прямо на BMW золотистого цвета ️во Всеволожском районе Ленобласти. Иномарка полностью покрылась экскрементами животных, сообщает «Всеволжск-информ» .

ДТП произошло в деревне Энколово возле супермаркета. Грузовик с навозом по неизвестным причинам въехал в стену магазина, от удара его кузов перевернулся.

Там же, на парковке, стоял автомобиль BMW. Грузовик опрокинул весь свой груз прямо на иномарку. Легковушка оказалась облита экскрементами животных.

Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

