Грузовик с говном опрокинулся на золотую BMW в Ленинградской области
Фото - © ВК/«Всеволжск-информ»
Грузовик с навозом опрокинулся прямо на BMW золотистого цвета ️во Всеволожском районе Ленобласти. Иномарка полностью покрылась экскрементами животных, сообщает «Всеволжск-информ».
ДТП произошло в деревне Энколово возле супермаркета. Грузовик с навозом по неизвестным причинам въехал в стену магазина, от удара его кузов перевернулся.
Там же, на парковке, стоял автомобиль BMW. Грузовик опрокинул весь свой груз прямо на иномарку. Легковушка оказалась облита экскрементами животных.
Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
