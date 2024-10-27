Измайловку удалось освободить от присутствия ВСУ в течение последних суток. Российские военные также успешно поразили живую силу и технику 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики.

Потери противника по этим направлениям составили до 600 бойцов, а также одного танка, двух шведских бронетранспортеров Viking и двух 152-мм орудий Д-20, 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ, а также скопления живой силы и склады с боеприпасами и топливом.