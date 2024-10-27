За сутки ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и живую силу в 134 районах

Группировки войск Вооруженных сил России в течение последних суток с применением ударных беспилотников, оперативно-тактической авиацией поразили склады с горючим, боеприпасами, аэродромы и живую силу Вооруженных сил Украины в 134 районах соприкосновения, сообщает Минобороны России .

За сутки российские бойцы также уничтожили места сборки и хранения украинских дронов, а также места временной дислокации живой силы и военной техники. Силами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS, управляемая французская бомба Hammer, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Потери противника с начала специальной военной операции составили порядка 647 самолетов, 283 вертолета, 18887 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства на донецком направлении.