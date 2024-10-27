За последние сутки российские военнослужащие ликвидировали до 720 бойцов ВСУ, а также лишили киевский режим тактического радиолокационного комплекса ieMHR производства Израиля на донецком направлении, сообщает Минобороны России .

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают выполнять боевые задачи в Донецкой Народной Республике и наносят поражение противнику. За последние сутки российские военнослужащие продвинулись вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики, нанеся поражения формированиям ВСУ.

За сутки ВСУ потеряли до 720 бойцов, тактический радиолокационный комплекс ieMHR, произведенный в Израиле, а также две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 американского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. Российские военные продолжают достигать поставленных перед ними задач.