Грозит пожизненное из-за мошенников: житель Пермского края хотел взорвать мост

В Пермском крае сотрудники ФСБ совместно с росгвардейцами задержали обманутого украинскими мошенниками мужчину 1972 года рождения, который готовил теракт на железнодорожном мосту, сообщает ТАСС .

Телефонные аферисты заставили мужчину перевести 350 тыс. рублей на «безопасные счета». Злоумышленники выдали себя за правоохранителей и сделали вид, что помогают пермяку вернуть средства.

Чтобы получить деньги назад, мужчина согласился сделать СВУ, которое было необходимо установить на Чусовском мосту. Фигурант должен был устроить взрыв якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности транспортных объектов региона.

Силовики задержали мужчину по месту проживания, у него изъяли около 10 кг взрывчатки с ее компонентами и веб-камеру, с помощью которой планировалось наблюдать за мостом.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Дело может быть заведено и по факту приготовления к теракту и незаконного изготовления взрывных устройств. Мужчине грозит пожизненный срок.

