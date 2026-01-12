Грозит пожизненное из-за мошенников: житель Пермского края хотел взорвать мост
Фото - © Медиасток.рф
В Пермском крае сотрудники ФСБ совместно с росгвардейцами задержали обманутого украинскими мошенниками мужчину 1972 года рождения, который готовил теракт на железнодорожном мосту, сообщает ТАСС.
Телефонные аферисты заставили мужчину перевести 350 тыс. рублей на «безопасные счета». Злоумышленники выдали себя за правоохранителей и сделали вид, что помогают пермяку вернуть средства.
Чтобы получить деньги назад, мужчина согласился сделать СВУ, которое было необходимо установить на Чусовском мосту. Фигурант должен был устроить взрыв якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности транспортных объектов региона.
Силовики задержали мужчину по месту проживания, у него изъяли около 10 кг взрывчатки с ее компонентами и веб-камеру, с помощью которой планировалось наблюдать за мостом.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Дело может быть заведено и по факту приготовления к теракту и незаконного изготовления взрывных устройств. Мужчине грозит пожизненный срок.
