Готовившие теракт против митрополита Тихона поддерживали ВСУ с 2022 года

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что готовившим теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) удавалось продолжительное время не привлекать к себе внимания из-за отсутствия каких-либо активных действий, сообщает aif.ru .

Помощник митрополита Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович, подозреваемые в подготовке теракта, были завербованы украинской разведкой (ГУР) в 2024 году.

Кроме того, они признались в том, что, начиная с 2022 года, переводили средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

В декабре 2024 года Попович и Иванкович получили компоненты для изготовления взрывного устройства в виде закладки через сеть тайников. Им было поручено совершить покушение на священника с целью его ликвидации с помощью взрыва на территории Сретенского монастыря.