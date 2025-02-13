Гособвинитель просит посадить «королеву марафонов» Блиновскую на 6 лет

Гособвинитель запросил 6 лет колонии общего режима для блогера Елены Блиновской. «Королева марафонов» обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В судебных прениях прокуратура попросила назначить Блиновской 6 лет исправительной колонии и штраф на 1,5 миллиона рублей. Государственный обвинитель также заявил о необходимости на 5 лет лет лишить подсудимую права вести коммерческую деятельность.

Кроме того, прокуратура просит конфисковать арестованное имущество Блиновской и ее супруга Алексея. Звездная семья владеет иномарками Bentley Continental и Lamborghini Urus, более 50 земельными участками, зданиями, помещениями и банковскими счетами — все это намерены конфисковать.

Гособвинитель просит суд признать известную бизнесвумен виновной по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о двух преступлениях по части 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и об одном преступлении по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Между тем Елена Блиновская смогла почти вдвое сократить долг по налогам — исковые требования к ней снизились с 918 до 587 миллионов рублей.

