«Королева марафонов» Блиновская смогла почти вдвое сократить долг по налогам

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Исковые требования к блогерше Блиновской сократились с 918 до 587 млн рублей

От скандальной блогерши Елены Блиновской требуют выплатить 587 млн рублей вместо первоначальных 918 млн. По заявлению гособвинителя в Савеловском суде Москвы сумму уменьшили почти в 2 раза из-за частичного погашения налогового долга, сообщает Mash .

На заседании проходят прения сторон. «Королеву марафонов» судят за неуплату налогов на сумму почти 1 млрд рублей.

Через некоторое время начнут выступать юристы и сама блогерша. Она произнесет последнее слово.

13 ноября Блиновскую признали банкротом по решению столичного Арбитражного суда. Имущество ее семьи выставили на торги. Процедурой продажи занимается конкурсный управляющий.