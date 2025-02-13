«Королева марафонов» Блиновская смогла почти вдвое сократить долг по налогам
Исковые требования к блогерше Блиновской сократились с 918 до 587 млн рублей
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
От скандальной блогерши Елены Блиновской требуют выплатить 587 млн рублей вместо первоначальных 918 млн. По заявлению гособвинителя в Савеловском суде Москвы сумму уменьшили почти в 2 раза из-за частичного погашения налогового долга, сообщает Mash.
На заседании проходят прения сторон. «Королеву марафонов» судят за неуплату налогов на сумму почти 1 млрд рублей.
Через некоторое время начнут выступать юристы и сама блогерша. Она произнесет последнее слово.
13 ноября Блиновскую признали банкротом по решению столичного Арбитражного суда. Имущество ее семьи выставили на торги. Процедурой продажи занимается конкурсный управляющий.