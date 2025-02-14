Гору грязных матрасов вынесли из хостела, где массово отравились рабочие
Из московского хостела «Гостиница РБК сервис», где накануне отравились 50 иностранцев, вынесли гору грязных и старых матрасов, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Матрасы с пятнами сложили в кучу прямо возле мусорных баков. Судя по всему, в хостеле их давно не меняли.
В Сети появилась информация, что 50 иностранных граждан, проживающих в хостеле, отравились готовой едой. Накануне рабочие поели суп с курицей, а затем пожаловались на понос и рвоту.
На место массового отравления прибыли десятки машин скорой помощи. Отравившиеся — рабочие-мигранты из Таджикистана и Узбекистана, им оказывается помощь.
Владелица хостела при этом отрицает, что заведение причастно к отравлению работников стройки готовой едой.