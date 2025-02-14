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Владелица хостела в Москве отрицает причастность к отравлению 50 человек

Владелица «Гостиницы РБК сервис» Ирина К. опровергла причастность московского хостела к отравлению 50 работников стройки готовой едой, сообщает ТАСС .

«Поясняю — люди отравились на своем рабочем месте, на своем строительном объекте. Мы к этому объекту отношения не имеем», — заявила женщина.

Ранее 50 человек отравились готовой едой от одного поставщика в хостеле «Гостиница РБК сервис» в Москве. Пострадавшие — иностранные работники со стройки ЖК «Обручева 30».

На место массового отравления мигрантов прибыли десятки автомобилей скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.