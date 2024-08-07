«Город в хлам»: священник записал видео из обстреливаемой ВСУ Суджи
Священник из Суджи в Курской области рассказал об обстреле города со стороны ВСУ. Напряженная обстановка сохраняется уже более 14 часов, сообщает Baza.
Он записал видеообращение на фоне звуков обстрела. Священник отметил, что Суджа охвачена огнем, разрушено большое количество зданий. Прилеты по городу продолжаются уже 14 часов без перерыва.
Многие люди вместе с детьми укрылись на территории Свято-Троицкого храма, так как у них нет возможности уехать из города. Совсем скоро в храме возникнет проблема с едой, продуктов может не хватить, чтобы накормить всех.
Священник отметил, что поначалу дети плакали от каждого шороха. Но сейчас они успокоились и даже играют на ковриках в храме.
Напряженная обстановка в Курской области сохраняется с 6 августа, когда ВСУ атаковали приграничные территории РФ. Президент Владимир Путин назвал атаки украинских диверсантов и дронов провокацией Киева.