«Город в хлам»: священник записал видео из обстреливаемой ВСУ Суджи

Священник из Суджи в Курской области рассказал об обстреле города со стороны ВСУ. Напряженная обстановка сохраняется уже более 14 часов, сообщает Baza .

Он записал видеообращение на фоне звуков обстрела. Священник отметил, что Суджа охвачена огнем, разрушено большое количество зданий. Прилеты по городу продолжаются уже 14 часов без перерыва.

Многие люди вместе с детьми укрылись на территории Свято-Троицкого храма, так как у них нет возможности уехать из города. Совсем скоро в храме возникнет проблема с едой, продуктов может не хватить, чтобы накормить всех.

Священник отметил, что поначалу дети плакали от каждого шороха. Но сейчас они успокоились и даже играют на ковриках в храме.

Напряженная обстановка в Курской области сохраняется с 6 августа, когда ВСУ атаковали приграничные территории РФ. Президент Владимир Путин назвал атаки украинских диверсантов и дронов провокацией Киева.