Гончаров указал на возможный след Украины в убийстве школьника в Одинцове

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что девятиклассник, совершивший вооруженное нападение в Успенской средней школе в Горках-2, мог подвергнуться влиянию радикальных воззрений, распространяемых украинскими вербовщиками через зарубежные мессенджеры, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Гончарова, на Украине функционируют более 130 центров обработки вызовов, занимающихся пропагандистской деятельностью в Telegram и WhatsApp, ориентированной преимущественно на несовершеннолетнюю аудиторию. Эксперт указал и на внутреннюю проблему — недостаточное внимание к воспитанию.

«У нас сейчас столько проблем, наши школьники и подростки поджигают тепловые станции и какие-то вышки. Так что здесь удивительного ничего нет. Вопрос заключается в том, что, наверное, на сегодняшний день воспитание подрастающего поколения у нас практически отсутствует. Школы говорят, мол, мы только обучаем, не воспитываем, пусть этим родители занимаются. Родители говорят: „Мы работаем, деньги зарабатываем, пусть этим занимается школа“. С таким подходом к воспитанию нашей молодежи мы будем иметь те проблемы, которые сейчас обсуждаем. Что, родители этого мальчика не видели, чем он занимается в Интернете, не видели, когда он надел эту футболку? Он должен носить на своей футболке лозунг „Я люблю Россию“, а не экстремистские заявления», — заявил Гончаров.

Во вторник 15-летний ученик совершил нападение с ножом и перцовым баллончиком на четвероклассника. В итоге пострадавший погиб на месте. Позднее подросток был задержан силами специального назначения.

Судя по фотографиям, опубликованным в СМИ, нападавший был одет в футболку с символикой запрещенной экстремистской группировки. Сообщается также, что во время нападения он выкрикивал националистические лозунги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья погибшего ребенка получит всю необходимую помощь.

«Сегодняшнее (16 декабря — ред.) преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

