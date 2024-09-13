Голое падение: под окнами высотки нашли полуобнаженного, но живого петербуржца

Под окнами высотного здания на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге нашли полуобнаженного мужчину. Он выпал с большой высоты, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось накануне, 12 сентября, около 22:00.

«С какой высоты упал мужчина — неизвестно. Консьерж дома рассказала, что около 20 часов видела, как молодой мужчина, обнаженный по пояс, вышел из лифта на восьмом этаже. Он был сильно пьян», — сказал собеседник в силовых структурах.

Мужчину нашли возле черной лестницы дома, после чего «скорая» увезла его в Александровскую больницу. В медучреждении пострадавшему диагностировали крайне тяжелое состояние.

У 35-летнего мужчины, который после случившегося впал в кому, обнаружили многочисленные травмы головы, груди и живота, переломы ног и рук.