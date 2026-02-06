Голодный мужчина показал курьеру пистолет и отобрал у него пиццу под Волгоградом

Инцидент произошел 15 января. У местного жителя не было денег на оплату пиццы, но при этом был охолощенный сигнальный пистолет. К настоящему моменту голодный злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

«Заказал пиццу с „Додо Пиццы“ и вышел в балаклаве, просто встретил курьера, направил пистолет на него, сказал: „Давай пиццу“. Ну он отдал пиццу. Я ему сказал: „Давай пиццу, и ты уйдешь отсюда просто спокойно“. Он отдал пиццу и ушел» — рассказал задержанный на видео.

Ранее в Москве разъяренный сосед несколько раз выстрелил в голову молодого человека из-за шумной вечеринки в квартире. Пострадавшего госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.