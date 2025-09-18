Главреда Baza Трифонова отпустили из СИЗО под домашний арест

Срок ареста был установлен до 20 октября. Трифонову запретили пользоваться интернетом, средствами связи, почтой. Брать в руки телефон можно только для вызова экстренных служб. Прогулок для журналиста не предусмотрено. Он может видеться с близкими, следователем и адвокатом.

Трифонова обвиняют в трех эпизодах дачи взятки. Свою вину он не признает. Вместе с главредом под стражу 23 июля взяли еще одну сотрудницу издания — Татьяну Лукьянову. Ее также отпустили под домашний арест.

В СИЗО находятся и трое представителей правоохранительных органов. Следователи считают, что фигуранты получали взятки на протяжении двух лет. Они предоставляли изданию оперативную служебную информацию.

Адвокат журналиста Алексей Михальчик заявил, что во время проведения очных ставок полицейские не смогли самостоятельно идентифицировать Трифонова и опознали его только после прямого указания следователя. Защитник главреда отметил, что аргументы обвинения неубедительны, хотя следствие по-прежнему опирается именно на показания сотрудников полиции.

