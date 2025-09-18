Продюсеру Baza Лукьяновой смягчили режим содержания по делу о покупке «сливов»

Продюсера новостного Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову отпустили из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости . Суд удовлетворил просьбу следствия, которое ходатайствовало о смягчении режима содержания для журналистки и главного редактора этого издания Глеба Трифонова.

В июле Лукьянову и Трифонова задержали по обвинению в даче взятки группой лиц или в крупном размере. Тогда же их отправили под стражу. По части 4 статьи 291 УК РФ журналистам грозит до 12 лет заключения.

Следствие считает, что сотрудники Baza покупали конфиденциальную информацию у полицейских из Красноярского, Краснодарского краев и Белгородской области. Впоследствии издание публиковало эти сведения, полагает обвинение.

Трифонов и Лукьянова не признавали вину. Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов называл «бредом» утверждения о том, что редакция издания покупала «сливы» у силовиков.

