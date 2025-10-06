Главред «Дождя»* Дзядко** заочно арестован столичным судом
Головинский райсуд Москвы принял решение заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя о заключении журналиста под стражу на 2 месяца. Его обвиняют в совершении преступлений по. ч. 2 ст. 330.1, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Речь идет о распространении фейков о ВС РФ и неисполнении обязанностей иноагента.
Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Дзядко** в Россию или с момента его задержания в стране.
Уголовное дело в отношении главреда «Дождя»* было заведено 18 июля. Кроме того, журналист находится в розыске с апреля.
* Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента, а также нежелательная организация.
** Внесен в реестр иноагентов в РФ
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.