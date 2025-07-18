СК открыл дело против Дзядко*, Котрикадзе* и Ратниковой* за фейки об армии РФ

Сотрудники ГСУ СК России по Москве открыли уголовные дела против журналистов Екатерины Котрикадзе*, Тихона Дзядко* и Валерии Ратниковой*. Их подозревают в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Журналисты, предположительно, совершили преступление по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») и части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей иноагента»).

Подозреваемые в одном из мессенджеров выложили публикации, в которых была указана заведомо ложная информация о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Следователи СК рассматривают вопрос об объявлении Котрикадзе* и Ратниковой* в отпуск.

До этого против Дзядко* открыли уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Самоуправство»). Он нарушил порядок деятельности иноагента и не передал уполномоченному органу власти информацию в соответствии с законодательством.

*Внесен/внесена Минюстом в реестр иноагентов в РФ.