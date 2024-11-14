Главаря «РДК»* Капустина** просят посадить на пожизненно за вторжение под Брянск

Лидеру «РДК»* Капустину** запросили пожизненный срок
Происшествия

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Государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы заочно для лидера «Русского добровольческого корпуса»* (РДК)* Дениса Капустина** по делу о вторжении в Брянскую область. Прокурор запросил заочные пожизненные сроки для всех 5 фигурантов дела о нападении под Брянск, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Среди фигурантов — бывший российский актер Кирилл Канахин**. Прокурор попросил заочно признать Капустина** и Канахина** виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму в России