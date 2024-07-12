Глава ростовского ГУФСИН и его заместитель подали в отставку после атаки СИЗО

Начальник ростовского ГУФСИН Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Еще четверых сотрудников уволили, а 16 привлекли к ответственности, сообщает Mash .

Некоторые сотрудники могли быть причастными к схеме с поставкой запрещенных предметов на территории СИЗО. Террористам предоставляли любой предмет прямо в камеру, в том числе ножи, наркотики и алкоголь.

Нападение на ростовское СИЗО с захватом заложников произошло утром 16 июня. Арестанты взяли в плен двоих сотрудников изолятора. Они также заявили, что связаны с террористами из ИГИЛ*. Захватчиков удалось ликвидировать, а всех заложников — спасти.

После теракта сотрудников изолятора начали тщательно проверять. За этим последовало несколько увольнений, в том числе уволили начальника оперативного отдела Константина Гороха без права восстановления в ведомстве.

*Организация признана террористической и запрещена в России.